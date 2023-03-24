Пять домов расселили по программе реновации в Бирюлеве Западном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять домов из старого жилого фонда расселили по программе реновации в Бирюлеве Западном, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, около 800 граждан получили жилье и уже переехали в новые современные квартиры с отделкой. Первый этап программы был завершен в районе раньше установленных сроков. Как отметил Левкин, это планировали сделать только к концу следующего года.

Люди заселились в новостройки, которые располагаются по адресам Харьковский проезд, дом № 1/1, корпуса 1, 2 и 3, и Булатниковский проезд, дом № 16б.

"В рамках следующих двух этапов в Бирюлеве Западном предстоит расселить еще 10 домов. Новые квартиры получат свыше 1,6 тысячи жителей", – добавил он.

Левкин рассказал, что еще один дом возведут по адресу Булатниковский проезд, дом № 2б. В настоящее время он находится на стадии строительства. Еще по двум зданиям готовятся документы.

Ранее сообщалось, что в Москве строят и проектируют больше 800 тысяч квадратных метров недвижимости в рамках программы реновации. Только в одном ЗАО возводят 21 дом общей площадью 438,4 тысячи квадратных метров.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что с декабря 2022 года по февраль 2023-го новые квартиры по программе реновации в столице получили около 6,5 тысячи человек. По его словам, больше всего новоселов было в ЮВАО.



Собянин: программа реновации в Измайлове ведется с опережением сроков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!