Более 800 тыс кв метров жилья строится и проектируется по реновации на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 800 тысяч квадратных метров недвижимости строят и проектируют в рамках программы реновации на западе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"В Западном административном округе столицы строится 21 жилой дом по программе реновации общей площадью 438,4 тысячи квадратных метров. Еще 17 новостроек площадью 376,4 тысячи квадратных метров проектируется", – сказал глава ведомства Сергей Левкин.

По его словам, новостройки сейчас возводятся в шести районах округа, больше всего – восемь – в Можайском районе. Затем идет район Фили-Давыдково, где строят пять домов.

К сегодняшнему дню в ЗАО по программе реновации построено 28 домов, из которых только один еще не передан под заселение. В настоящее время в округе проектируют или возводят такой объем жилья, который позволит обеспечить новыми квартирами свыше 25 тысяч горожан.

Ранее глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что с декабря 2022 года по февраль 2023-го новые квартиры по программе реновации в столице получили около 6,5 тысячи человек. Больше всего новоселов было в ЮВАО.



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