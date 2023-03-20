Первый дом по программе реновации снесли в районе Марфино

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый дом по программе реновации снесли в столичном районе Марфино, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



По его словам, дом № 8 на улице Академика Янгеля был расселен в конце лета 2022 года. Порядка 60 семей получили новые квартиры в нескольких шагах от пятиэтажного здания – на улице Академика Комарова, доме 11 Г.

"На месте демонтированного дома возведут новое здание для переселения по программе реновации", – отметил Загрутдинов.

Пятиэтажное строение снесли при помощи технологии умного сноса, основными принципами которой является максимально возможное сохранение деревьев при демонтаже. Для этого деревья закрывают коробами, чтобы не повредить во время работ.

"Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены более 190 жилых домов", – добавил он.

Ранее Загрутдинов сообщал о начале строительства нового дома для переселения по программе реновации в районе Рязанском. Он добавил, что ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Новый дом будет построен по индивидуальному проекту, к нему добавят подземную автостоянку. По словам Загрутдинова, первый этаж дома будет отведен под объекты социального и культурного назначения.



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