Дом по программе реновации на 161 квартиру начали строить в районе Рязанском

Фото: пресс-служба Депстроя Москвы

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил о старте строительства нового жилого дома для переселения по программе реновации в столичном районе Рязанском.

"В районе Рязанском по адресу улица Михайлова, владение 5, корпуса 1, 2, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации", – заявил он.

Загрутдинов добавил, что в настоящее время идет подготовительный период. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Новый жилой дом будет односекционным. Его построят по индивидуальному проекту, добавив подземную автостоянку. В отделке фасадов будет использован керамический фасадный кирпич темно-бежевого и коричневого цветов.

Козырьки входной группы строители оформят из прозрачного триплекса. Для самого входа планируется использовать витражное остекление.

Всего в новом доме планируется оборудовать 161 квартиру, в том числе 69 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 46 трехкомнатных. Их отделка будет соответствовать стандартам программы реновации.

На первом нежилом этаже планируется разместить объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле будут оборудованы лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Для удобства жителей входы в здание и вестибюль будут на одном уровне с поверхностью земли. Кроме того, во избежание скольжения у входа выложат плитку с шероховатой поверхностью.

Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Двор жилого дома оборудуют детской игровой площадкой, спортивной площадкой и местом для отдыха взрослых.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новоселами по программе реновации являются уже 36 тысяч семей. По словам градоначальника, всего в новые квартиры заселятся около миллиона москвичей из 5 175 домов.



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