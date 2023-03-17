Первый этап реализации программы реновации в ЗАО выполнен наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках первого этапа реализации программы реновации в Западном административном округе (ЗАО) Москвы в новые квартиры переедут более 25 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Сейчас первый этап программы реновации в ЗАО выполнен на 50 процентов. Более 13,8 тысячи жителей приступили к переселению или уже отпраздновали новоселье", – цитируют Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

На первом этапе реализации программы реновации в округе расселят 132 старых дома общей площадью 400 тысяч "квадратов". Сейчас 67 домов расселяют или уже расселили, еще 14 объектов уже снесли. Первый этап планируют завершить в ЗАО к концу 2024 года.

"Сегодня в округе построено 27 новостроек, ведется проектирование и строительство еще 37 домов, в том числе на месте сносимых пятиэтажек – 25 домов", – сообщил Левкин.

Москвичи начали переезжать в новое жилье с улучшенной отделкой и благоустроенными общественными пространствами в Ново-Переделкине, Проспекте Вернадского, Филях-Давыдкове, Можайском, Очаково-Матвеевском, Филевском Парке, Солнцеве и Кунцеве.

Руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман сообщил, что с начала реализации программы реновации с выбором новой квартиры определились более 12,4 тысячи человек. Более 97% семей прошли процедуру оформления необходимых документов. Порядка 100 семей находятся в процессе оформления.

Всего в рамках программы реновации расселят 5 175 старых домов. В них проживает почти миллион горожан.

До этого стало известно, что первый дом по программе реновации в Нагатино-Садовниках передадут под заселение летом 2023 года.

Всего в Нагатино-Садовниках планируют расселить 22 старых дома. Сейчас в них проживают около 5 тысяч человек.



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