Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Южнопортовом районе в 2024 году

Фото: пресс-служба Депстроя

Жилой дом введут в эксплуатацию по программе реновации в Южнопортновом районе в следующем году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что новостройка располагается по адресу 1-я улица Машиностроения, владение 5А.

"В настоящее время идет возведение надземной части здания", – сообщил глава Депстроя.

Согласно информации, здание с подземной парковкой будет иметь переменную этажность. Фасады дома облицуют клинкерной плиткой, керамогранитом и кирпичом природных оттенков. На них установят декоративные корзины для кондиционеров. Входные группы украсят витражами.

Загрутдинов указал, что здание будет рассчитано на 182 квартиры, три из которых оборудуют для маломобильных граждан. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов.

Первые этажи новостройки будут нежилыми. В них разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле здания будут располагаться лифтовой холл, колясочные, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Вход, пол и лифтовой холл сделают в один уровень с землей для женщин с колясками и маломобильных жильцов.

Также доме установят системы охраны, контроля и управления доступом, а также системы оповещения при пожаре. Во дворе построят две детские и одну спортивную площадки.

Ранее сообщалось, что кирпич натуральных оттенков будут использовать при отделке фасадов дома, построенного по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Объект расположится на улице Шумилова. Общая площадь новостройки составит 53 тысячи "квадратов".

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