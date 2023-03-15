Более 10 тыс человек получили жилье по программе реновации на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что на юго-западе столицы новые квартиры по программе реновации получили более 10 тысяч жителей.

В ведомстве отметили, что порядка 70% людей из этого числа воспользовались бесплатной услугой по помощи в переезде. Им предоставили грузчиков и автотранспорт. Порядка 800 человек пока оформляют документы на эту услугу.

По словам Сергея Левкина, в ЮЗАО для заселения по программе реновации передали 30 новых домов в районах Академическом, Зюзино, Коньково и других. Вскоре так же поступят еще с одним домом в районе Черемушки: строение уже введено в эксплуатацию.

Новые квартиры в рамках программы реновации в Юго-Западном административном округе Москвы получат суммарно 117 тысяч человек. Планируется расселить 520 домов.

Под нужды программы реновации в округе выбраны 50 стартовых площадок. До 2024 года, когда завершится первый этап проекта, будут расселены 89 домов при нынешнем показателе в 47 домов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что больше всего договоров на новые квартиры было заключено в районе Коньково.

"Более 2,5 тысячи его жителей стали правообладателями новых квартир. В Зюзине более 2 тысяч москвичей оформили необходимые документы. Условное третье место занимает район Академический, где около 1,5 тысячи жителей заключили договоры с департаментом городского имущества", – уточнил специалист.

В помощь новоселам в Москве работает суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Посредством учетной записи на портале mos.ru горожане могут записаться на просмотр квартиры, подписание договора и посещения нотариуса. Сервис также дает возможность в электронной форме загрузить необходимые документы.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне рассказал о ходе программы реновации в Даниловском районе столицы. Градоначальник уточнил, что в районе полностью расселены два дома, частично – еще один. Новые квартиры получили 95 семей.

Собянин: программа реновации в Даниловском районе Москвы идет полным ходом

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