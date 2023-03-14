Собянин рассказал о развитии программы реновации в Даниловском районе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации в Даниловском районе Москвы. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, два новых дома в районе уже заселяются: квартиры в новостройках получили 95 семей из трех старых домов, два из которых уже полностью расселены.

"Квартиры и места общего пользования выполнены в соответствии с Московским стандартом реновации. Дома сделали удобными для маломобильных горожан и родителей с колясками", – пояснил Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что первые этажи новых домов отведены под кафе, магазины и офисы. Рядом с жилыми строениями проводится благоустройство.

Сергей Собянин рассказал, что в Даниловском районе в программу реновации включен 31 многоквартирный дом. Расселение 13 зданий начнется до 2024 года, еще 18 расселят в период с 2025 по 2028 год. Новое жилье получат более 5 тысяч жителей.

Накануне глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о ходе переселения жителей Москвы по столичной программе реновации в 2023 году. По словам специалиста, с начала года договоры на новые квартиры заключили более 4,5 тысячи москвичей.

Двадцать два района Москвы досрочно завершили первый этап программы реновации

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