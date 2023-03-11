Собянин рассказал о развитии и благоустройстве районов на юго-востоке Москвы

Фото: sobyanin.ru

Жизнь районов Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Рязанский, Люблино и Марьино заметно изменилась благодаря реализации программы "Мой район", сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, в этих районах в общей сложности проживает 970 тысяч москвичей.

"Почти город-миллионник, в котором еще несколько лет назад главными проблемами были экология, тяжелая транспортная ситуация и большой объем стремительно стареющего пятиэтажного жилого фонда. На их решении мы и сосредоточили свои основные усилия. Не забывая, конечно, и о других важных сферах повседневной жизни – благоустройстве, образовании, здравоохранении", – заявил мэр.

Он напомнил, что долгое время местным жителям досаждали неприятные запахи Курьяновских очистных сооружений и нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В 2011 году началась модернизация этих объектов. В итоге на Курьяновских очистных сооружениях специальными плавающими крышками накрыли основные источники выброса сероводорода.

МНПЗ в четыре раза сократил нагрузку на окружающую среду, в том числе благодаря практически полной замене основного оборудования и уникальным очистным сооружениям сточных вод "Биосфера", которые обеспечивают полное удаление загрязнений из заводских стоков.

Собянин также рассказал, что 10 лет назад на юго-востоке столицы была сложная транспортная ситуация – множество пассажиров на пересадочном узле "Выхино", заторы на Рязанском и Волгоградском проспектах. Сейчас ситуация улучшилась за счет реализации ряда крупных транспортных проектов.

В частности, Таганско-Краснопресненскую линию продлили в Жулебино и Котельники. Также построили новую Некрасовскую линию метро. С открытием Большой кольцевой линии жители юго-востока получили еще больше возможностей для комфортных поездок по городу.

В скором времени планируется запустить движение по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3) со станциями "Плющево", "Вешняки", "Косино" и "Выхино". Второй диаметр наземного метро со станциями "Печатники", "Люблино", "Депо", "Перерва", "Курьяново" действует с 2019 года.

Мэр добавил, что масштабные проекты также реализовали в сфере дорожного строительства. Реконструировали Волгоградский и Рязанский проспекты, включая две развязки на МКАД.

В прошлом году был запущен основной участок Московского скоростного диаметра, а в этом открыли участок МСД за пределами МКАД от улицы Покровской до Зенинского шоссе. Это позволит разгрузить трафик в восточной и юго-восточной части города, а в будущем свяжет диаметр со строящейся федеральной трассой "Москва – Нижний Новгород – Казань".

До конца текущего года планируется завершить строительство южного участка Московского скоростного диаметра и Южной рокады. В том числе завершится реконструкция развязки на улице Верхние Поля, через которую машины с Южной рокады выходят на МКАД.

Поясняется, что в 2024 году планируется открыть подземный пешеходный переход через Лермонтовский проспект в районе д. 2, корп. 1.

"Кузьминки – столица московской реновации. В районе подлежат расселению и сносу 287 домов, в которых проживает 64,2 тысячи человек – практически каждый второй житель Кузьминок. Программа набирает ход. Заселяется 12 новых комфортных домов", – сказал Собянин.

Он добавил, что всего в районах Кузьминки, Выхино-Жулебино, Капотня, Люблино и Рязанский предстоит расселить почти 600 домов. Летом 2019 года в Капотне провели комплексное благоустройство. На набережной Москвы-реки создали новый парк. Единый велопешеходный маршрут связал набережную в Капотне с парком 850-летия Москвы.

Собянин отметил, что по просьбе жителей благоустроили десятки знаковых объектов. В их числе сквер имени Хлобыстова, сквер на Ставропольской улице, сквер имени Чехова, сквер имени Судакова, парк "Плющево", Новочеркасский бульвар, Есенинский бульвар.

В 2023 году планируется благоустроить еще несколько знаковых объектов, среди которых Люблинский сквер, Березовая роща в Выхино-Жулебино, сквер "Дубовая роща" в Кузьминках и Аллея ветеранов в Марьине.

На юго-востоке столицы построили 27 зданий образовательных учреждений, в том числе детские сады, расположенные на Самаркандском бульваре, Сормовской улице, Люблинской улице. Новые школы построили на улице Окской, улице Зеленодольской и улице Верхние Поля. В ближайшие годы построят детский сад на 325 мест на улице Люблинской и школа на 550 мест на Рязанском проспекте.

В рамках городской программы в районах юго-востока обновили 10 зданий полклиник. Среди них поликлиническое отделение "Капотня" ГКБ имени Демихова и филиал №4 детской поликлиники №148, филиал №3 детской поликлиники №143, филиал №1 поликлиники №9, филиал №1 детской поликлиники №48, филиал №1 диагностического центра №3, филиал №3 детской поликлиники №148.

Также комплексную реконструкцию выполнили в филиале №1 поликлиники №36, филиале №3 поликлиники №19, филиале №1 детской поликлиники №150, филиале №2 детской поликлиники №48.

Аналогичные работы ведутся еще в девяти зданиях. Это филиал №2 поликлиники №23, главное здание диагностического центра №3, филиал №2 поликлиники №19, филиал №2 детской поликлиники №150, филиал №3 поликлиники №23, филиал №1 детской поликлиники №143, главное здание поликлиники №36, филиал №2 детской поликлиники №148, филиал №3 детской поликлиники №150.

Также капитально отремонтирована подстанция скорой помощи на улице Ферганской. Построены взрослая поликлиника на Волжском бульваре и медицинский центр на улице Братиславской.

Во всех районах открыли современные центры "Мои Документы". Среди них МФЦ в Капотне и Марьине. Выполнен капитальный ремонт более 10 зданий системы социального обслуживания населения, в том числе в Центре социального обслуживания в Марьине.

В ЦСО на Зеленодольской улице, где было открыто клубное пространство для общения и досуга москвичей старшего поколения, работает центр московского долголетия. Такие же клубные пространства созданы в Выхине, Жулебине, Марьине, Люблине и Капотне.

Ранее сообщалось, что столичные власти приняли решение о комплексной реорганизации неэффективно используемого участка в районе Соколиная Гора. Земельный участок площадью около 24 гектаров располагается неподалеку от станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Авиамоторная".

На указанной территории планируют построить около 250 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации.

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