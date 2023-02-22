Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Коровино в САО

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Коровино в Северном административном округе столицы. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, в Дмитровском районе на участке между Ижорской, Лобненской и Вагоноремонтной улицами будут возведены промышленно-производственные здания, а также общественно-деловой центр. Общая площадь строений составит 84 тысячи квадратных метров.

"В итоге работу здесь смогут получить свыше 2,3 тысячи человек", – отметил мэр.

Собянин добавил, что в рамках реорганизации части промзоны будут реконструированы дороги, возведены новые улицы, а также организованы парковочные пространства для автомобилей.



Отмечается, что указанную территорию обеспечат необходимой инженерно-коммунальной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Вагоноремонт выставили на аукцион.

Аукцион планируется провести 10 апреля, после чего у победителя появится возможность разместить там современное производство и технопарк, общественно-деловые объекты.



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