Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Вагоноремонт выставили на аукцион. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Впервые участок бывшей промзоны был выставлен на торги в декабре 2022 года. Итоги процесса планировалось подвести в начале февраля. Однако торги признали несостоявшимися. Чтобы принять участие в новом аукционе, инвесторам необходимо подать заявку до 30 марта.

"Сегодня начинается новая заявочная кампания для участия в торгах на право комплексного развития участка бывшей промзоны Вагоноремонт", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что аукцион планируется провести 10 апреля, после чего у победителя появится возможность разместить там современное производство и технопарк, общественно-деловые объекты.

По словам Ефимова, благодаря реорганизации бывшей промзоны Вагоноремонт появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Он уточнил, что планируемый объем инвестиций составляет порядка 9 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более 500 миллионов рублей.

Участие в аукционе доступно для любых заинтересованных лиц, которые соответствуют предъявляемым требованиям.

В данный момент на участке бывшей промзоны Вагоноремонт находятся автомойки, автостоянки и склады.

В будущем, согласно проекту, инвестор может обустроить там фармацевтическое производство, технопарк, офисы и магазины – более 81 тысячи квадратных метров недвижимости, заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Территория имеет хорошую транспортную доступность, рядом находится станция Лианозово МЦД, в непосредственной близости проходит Дмитровское шоссе с возможностью выезда на него", – подчеркнул Гаман.

Ранее сообщалось, что жилой квартал возведут по программе комплексного развития территорий в районе Ново-Переделкино на месте неэффективно используемого участка на улице Федосьино.

Согласно проекту, на площади 5,88 гектара будет построено более 70 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также школа и детский сад. Пока на указанном участке находятся склады и гаражи.



Собянин: комплексное развитие территорий даст стимул развитию городских районов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!