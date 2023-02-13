Аукцион на право реорганизации промзоны Южное Очаково пройдет в апреле 2023 года

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Открылся прием заявок на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны № 37а Южное Очаково. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подать заявку на участие можно до 23 марта, а сами торги пройдут 3 апреля. В торгах могут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе и собственники имущества, которые не смогли договориться между собой о пути развития площадки.

"Победитель сможет построить на территории общественно-деловые и промышленные объекты и создать в городе более трех тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций в редевелопмент участка составит 13,94 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект для столицы после реализации проекта оценивается почти в миллиард рублей", – отметил Ефимов.

Сейчас на территории площадью 12,98 гектара расположены склады, автосервисы и недостроенный объект. Вместо них планируется построить логистический центр, офисные комплексы, магазины, кафе и промышленные предприятия.

"Общий объем строительства в рамках проекта составит более 188 тысяч квадратных метров", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Работы проведут в рамках программы комплексного развития территорий. Проект позволяет вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли в столице. Первый договор в рамках программы был заключен в 2020 году, чтобы преобразить производственную зону Октябрьское поле.

Ранее сообщалось, что на участке бывшей промзоны Дегунино – Лихоборы построят новые дома по реновации. В общей сложности площадь жилого квартала составит 239 тысяч квадратных метров. Территорию также оснастят общественно-деловыми и социальными объектами, благодаря которым будет создано 6,8 тысячи новых рабочих мест.

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