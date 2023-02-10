Жилье по реновации построят на участке бывшей промзоны Дегунино – Лихоборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На торгах представят лоты на право реорганизации участка бывшей промзоны в Западном Дегунине площадью более 15 гектаров. На территории планируют построить порядка 390 тысяч "квадратов" недвижимости, свыше 60% этой площади займет современное жилье, заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в рамках реорганизации место оснастят жильем в 25,2 тысячи квадратных метров по программе реновации. В общей сложности площадь жилого квартала составит 239 тысяч "квадратов". Гаман заявил, что территорию также оснастят общественно-деловыми и социальными объектами, благодаря которым будет создано 6,8 тысячи новых рабочих мест.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин поделился, что за счет всех этих построек в Москве появятся современные, комфортные районы.

"Так, в границах проектов комплексного развития территорий в Западном Дегунине, кроме жилья, планируется возвести детский сад, школу, поликлинику с молочно-раздаточным пунктом, женской консультацией и психоневрологическим диспансером, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом и общественно-деловые объекты", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Левкин добавил, что первый этап программы реновации в Западном Дегунине завершился досрочно. Благодаря этому жители всех 11 старых зданий уже переехали или завершают переселение.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что на Большой Очаковской улице построят жилой дом в рамках программы реновации. Комплекс будет состоять из шести разноэтажных секций, образуя для жильцов комфортный двор.

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