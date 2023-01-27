Более 2,3 тыс домов вошли в программу капремонта в Москве в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Капитальный ремонт пройдет более чем в 2,3 тысячи столичных жилых домов в текущем году. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году работы проводятся на 2 309 объектах", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Бирюков пояснил, что фасадные работы и ремонт крыш начнутся с потеплением. В период же холодов специалисты приводят в порядок системы энергоснабжения и канализации, мусорпроводы, противопожарные системы, ремонтируют подъезды и подвалы.

Отмечается, что больше всего домов в программу попало из ЦАО – 385 зданий, а также из Южного и Северного административных округов (348 и 313 домов соответственно).

Ранее на улице Маросейка в Басманном районе Москвы завершился капитальный ремонт дома-замка, построенного в 1893 году. Специалисты привели в порядок фасад здания, обновили цоколь, заменили водосточные трубы и кровлю.



"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация дома-замка на Маросейке

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