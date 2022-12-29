Капитальный ремонт доходного дома завершился в Хамовниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На улице Бурденко в столичном районе Хамовники завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома архитектора Ивана Германа. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР).

По словам заместителя гендиректора ФКР Владимира Кожиченкова, бывший доходный дом на улице Бурденко является шедевром архитектуры. Перед проведением работ индивидуально для дома подобрали специальные материалы и технологии.

"На внешних стенах здания был произведен целый комплекс работ по приведению в надлежащий вид всех фасадных элементов. Специалисты качественно восстановили архитектурные элементы. Сейчас старинный дом обрел вторую жизнь", – сказал Кожиченков.

Специалистам удалось сохранить цветовой облик здания. В разрушенных частях фасадов восстановили штукатурный слой прикровельного карниза и отремонтировали декоративные элементы. Пораженные грибком места обработали антисептическим средством.

Согласно историческим данным, в бывшем доходном доме проживал священник РПЦ, философ и поэт Павел Флоренский.

Ранее в Москве завершился капремонт дома на Яузском бульваре, больше известного под названием дом кооператива "Квартирохозяин". Капремонт дома был проведен в соответствии с индивидуальным проектом. Для удобства проживающих в доме работы провели в несколько этапов.



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