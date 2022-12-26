10:33Город
Жилой дом в Тихвинском переулке капитально отремонтируют
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Жилой дом, расположенный по адресу Тихвинский переулок, 10/12, строение 6, будет капитально отремонтирован. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева рассказала, что необходимая для этого документация уже была согласована.
Отмечается, что этот дом появился еще в 1920-х годах. Теперь же в рамках реализации проекта планируется:
- привести в порядок электрощитовую;
- заменить некоторые двери;
- провести восстановительный ремонт в местах, где велись работы с инженерными коммуникациями;
- установить новое вводно-распределительное устройство и магистральные стояки квартир;
- обустроить этажные щиты и общедомовое освещение;
- заменить магистральные трубопроводы в подвале и стояки систем холодного и горячего водоснабжения;
- обновить систему отопления.
Кроме того, на сегодняшний день свыше 28,5 тысячи столичных жилых домов входят в программу капитального ремонта.
Ранее заместитель гендиректора ФКР Москвы Владимир Кожиченков сообщил, что на улице Куусинена на севере столицы отремонтировали два дома 1955 года постройки в стиле неоклассицизм. Он отметил, что специалисты тщательно разрабатывали уникальный проект проведения работ по капремонту фасадов и крыш данных зданий, подбирали наилучшие отечественные материалы.
До этого заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты с начала 2022 года завершили капитальный ремонт и реставрацию в 12 столичных домах – объектах культурного наследия.
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