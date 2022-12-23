Фасад освобожденного от незаконных пристроек здания восстановили в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты отремонтировали фасад здания 1958 года, расположенного у станции Бутово второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), после сноса незаконных пристроек, рассказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что здание находится по адресу Джанкойская улица, дом 1.

"В одноэтажном здании 1958 года постройки, оформленном в частную собственность, размещались магазины и предоставлялись бытовые услуги. Самовольно возведенные к нему пристройки по требованию ведомства были ликвидированы силами владельца. Однако после демонтажа строение имело неприглядный внешний вид", – сказал Бобров.

По его словам, решение о восстановлении фасада было принято совместно с собственником. В результате реализации проекта зданию вернули исторический вид.

Ранее сообщалось, что на улице Куусинена на севере столицы отремонтировали два дома 1955 года постройки в стиле неоклассицизм. Специалисты тщательно разрабатывали уникальный проект проведения работ по капремонту фасадов и крыш данных зданий, подбирали наилучшие отечественные материалы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!