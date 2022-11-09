В столице завершили капремонт с реставрацией в 12 домах – объектах культурного наследия

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты с начала этого года завершили капитальный ремонт и реставрацию в 12 столичных домах – объектах культурного наследия, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, для проведения работ в домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год Москвой выделяются специальные субсидии.

"Работа над каждым зданием требует индивидуального подхода и тщательной подготовки, ведь необходимо максимально сохранить все его особенности", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале городского хозяйства.

Заммэра уточнил, что исторический архитектурный декор вернули двум домам на улице Арбат. Так, работы прошли в доходном доме Толстого с гостиницей (№ 29) и доме архитектора Пиотровича (№ 31). Также были проведены работы в доме Наркомата оборонной и авиационной промышленности архитектора Дидерихса на улице Большой Грузинской.

По словам Бирюкова, в Пожарском переулке восстановили исторический портрет дома № 9, а на улице Волхонке завершен ремонт в доме № 9 строении 1.

"Работы проводились как снаружи, так и внутри зданий. Специалисты реставрировали ограждения лестниц и ступени в подъездах, воссоздали историческую фурнитуру, отремонтировали стены и потолки", – пояснил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что для ремонта и реставрации применяются современные технологии, используются материалы и оборудование российского производства.

Ранее в Москве завершили капитальный ремонт жилого дома на проспекте Мира, построенного в 1955 году по проекту архитектора Макса Гунгера. Специалисты привели в порядок фасад, крышу, подвальное помещение дома и заменили ряд инженерных систем. По словам замгендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимира Кожиченкова, перед специалистами стояла задача сохранить исторический облик дома.

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