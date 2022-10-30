Собянин сообщил о завершении первого этапа реставрации Центрального дома журналиста

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты завершили первый этап реставрации Центрального дома журналиста на Никитском бульваре. О ходе работ рассказал Сергей Собянин.

"Закончили первый этап реставрации Центрального дома журналиста, более известного как Домжур. Зданию на Никитской больше двух веков, оно не раз перестраивалось. Реставраторы вернули исторический облик главного фасада дома, отреставрировали мраморный камин, лепной декор, паркет и стены в Каминном зале", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Также, по словам Собянина, реставраторы восстановили элементы декора парадной лестницы, хрустальные люстры и мозаичный пол в вестибюле. В настоящее время специалисты заняты реставрацией большого зала на втором этаже.



Собянин отметил, что Домжур имеет богатую историю. В его стенах бывал Александр Пушкин, а также выступали Сергей Есенин, Александр Блок и Владимир Маяковский.

"В доме и сейчас активная культурная жизнь. Проходят концерты, выставки, презентации книг, пресс-конференции и семинары. Уверен, что после реставрации желающих побывать здесь станет еще больше", – добавил он.

Ранее в Москве завершили капитальный ремонт жилого дома на проспекте Мира, построенного в 1955 году по проекту архитектора Макса Гунгера. Специалисты привели в порядок фасад, крышу, подвальное помещение дома и заменили ряд инженерных систем. По словам замгендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимира Кожиченкова, перед специалистами стояла задача сохранить исторический облик дома.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!