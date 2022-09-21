В Москве завершается реставрация фасада Малого театра

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
В Москве близится к завершению реставрация здания Государственного академического Малого театра России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Здание культурного учреждения входит в ансамбль застройки Серпуховской площади. Его возвели в XIX веке. Постройка является объектом культурного наследия.
"В настоящий момент реставраторы заканчивают работу с эклектичными фасадами здания. Они привели в порядок поверхности стен, кровлю, окна, двери, цоколь и декоративные элементы", – сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он добавил, что в 2023 году специалисты планируют завершить реставрацию интерьеров.
Работы по реставрации направлены на восстановление исторического вида постройки. В процессе специалисты используют архивные фотографии и документы.
Отмечается, что с 2021 года в Москве отреставрировали 1 884 объекта культурного наследия. В 2022 году в столице после проведения указанных работ открылся грот "Бельведер" в саду имени Баумана, а также Северной речной вокзал и другие объекты.
Ранее сообщалось, что площадь отреставрированных исторических павильонов ВДНХ в столице превысила 55 тысяч квадратных метров. Кроме того, в рамках работ на Центральной аллее был отреставрирован комплекс из 14 фонтанов.
Уточняется, что после реставрации первым открылся павильон № 84 "Дом культуры" в 2017 году. Позже были обновлены интерьеры павильона № 62 "Охрана природы", павильон № 58 "Земледелие", павильон "Космос" и другие объекты.
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