Фасадам корпусов детской больницы святой Ольги вернут исторический облик

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Столичные власти восстановят исторический облик фасадов корпусов детской городской больницы святой Ольги в рамках комплексной реставрации, которую планируется завершить в 2023 году, заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Здания архитектурного ансамбля, расположенные в Мещанском районе Москвы по адресу: Орлово-Давыдовский переулок, дом 2а, строения 1, 2, 3, 4, имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Они были построены в 1886 году графом Сергеем Орловым-Давыдовым в память о его матери Ольге Ивановне. По словам Емельянова, реставрация этих исторических объектов является по-настоящему долгожданным событием.

"Специалисты приступили к комплексному сохранению ансамбля в начале 2022 года. Сейчас работы идут полным ходом: реставраторы укрепляют стены и фундаменты, расчищают фасады и восстанавливают историческую кладку из красного кирпича и белого камня. Реставрация проходит под контролем Мосгорнаследия", – сказал он.

По словам Емельянова, в результате работ фасады зданий останутся краснокирпичными – такими, какими они были на момент постройки. При этом специалисты заменят разрушившиеся кирпичи новыми, соответствующими по цвету и фактуре. В настоящее время рабочие завершили демонтаж внутренних перекрытий, установив временные металлические распределительные пояса.

"Оконные и дверные проемы зданий временно заложили кирпичом. Параллельно ведутся подготовительные работы по реставрации мозаичных изображений святого целителя Пантелеимона и святой Ольги", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин заявил о скором открытии исторической подъемной галереи на Воробьевых горах. В частности, мэр поделился фотографиями со строительной площадки на объекте.