Собянин рассказал о ходе работ по восстановлению эскалаторной галереи на Воробьевых горах

Фото: телеграм-канал “Мэр Москвы Сергей Собянин’’

Сергей Собянин заявил о скором открытии исторической подъемной галереи на Воробьевых горах и поделился фотографиями со строительной площадки. Публикация об этом появилась в телеграм-канале мэра.

По его словам, сейчас идет монтаж трех эскалаторов и установка ступеней. Он рассказал, что комплекс не работал около 40 лет. Из-за смещения грунтов и оползней в конструкциях появились трещины, и его закрыли как аварийный.



"Мы решили восстановить галерею, которая раньше пользовалась большой популярностью у москвичей и туристов. Здесь даже снимали кино. Уже укрепили грунт. На кровле вестибюлей обустроим смотровые площадки с чудесным видом на Москву-реку, "Лужники" и центр. Будет дополнительная достопримечательность на Воробьевых горах, которая сделает это место для прогулок еще привлекательнее", – подчеркнул Собянин.



Он добавил, что эскалатор намного сократит путь от станции метро "Воробьевы горы" к главному зданию МГУ, смотровой площадке и канатной дороге.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что основные работы по восстановлению эскалаторной галереи на Воробьевых горах планируют завершить до конца года.

После завершения работ горожане смогут на 12 минут быстрее доходить до канатной дороги, главного здания МГУ и смотровой площадки, а с крыши верхнего вестибюля можно будет любоваться всей Москвой. Эскалаторная галерея расположена на улице Косыгина, 20

Ликсутов добавил, что пассажиропоток галереи на Воробьевых горах может составить до 15 тысяч человек в рабочий день. В дни массовых мероприятий, связанных, например, со спортивными состязаниями, в праздничные дни количество людей может на 20–30% больше.

Первых пассажиров галерея приняла 23 июля 1959 года. К началу 1980-х из-за оползней и смещения грунтов стены сооружения покрылись трещинами. В 1983 году ее закрыли вместе со станцией "Воробьевы горы". С тех пор галерея стояла закрытой и постепенно разрушалась.

Специалистам предстоит сохранить изначальный облик объекта и создать на нем смотровые площадки. Также в ходе работ планируется благоустроить территорию вокруг. Согласно проекту, утвержденному Москомархитектурой, новое здание будет приближено к оригиналу.

Эскалаторная галерея состоит из нескольких павильонов, соединенных тремя эскалаторами. Их планируют сделать в светло-серых тонах. Общая площадь объекта составит 3 684 квадратных метра. Для отделки полов используют гранит, керамогранит, керамическую плитку, а стены облицуют мрамором.