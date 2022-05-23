Центр самбо и бокса в "Лужниках" подготовят к сдаче в эксплуатацию летом – Бочкарев

15:32
Центр самбо и бокса в "Лужниках" будет подготовлен к сдаче в эксплуатацию летом – Бочкарев
Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что Центр самбо и бокса в "Лужниках" планируют подготовить к сдаче в эксплуатацию летом. Об этом он рассказал в беседе с Москвой 24.
"На финальных стадиях уже монтируется оборудование – оборудование медийное, которое необходимо для освещения уже международных и наших соревнований. Поэтому, я думаю, что уже летом мы подготовим полностью объект к сдаче", – сообщил Бочкарев.
Заммэра Москвы отметил, что работы на объекте были начаты в конце 2020 года. В настоящий момент потребовалось перенаправить закупки, связанные с рядом компонентов оборудования, которое ранее приобретали за границей.
По его словам, в столице развитию спортивной инфраструктуры уделяется большое внимание. В качестве примера он выделил реконструкцию Гребного канала и строительство в спорткомплексе "Лужники". Заммэра также допустил появление в столице новых объектов для отдельных видов спорта.
До этого Бочкарев сообщил, что более 35 новых социальных объектов построят в столице к 2023 году. По его словам, финансированием для строительства обеспечено большое число объектов культурного назначения, спорта.
Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции стадиона "Москвич". Объект располагается в районе Текстильщики и уже почти готов к эксплуатации. Кроме того, до конца 2022 года будет отремонтирован культурный центр "Москвич". Объект оснастят современным оборудованием.
Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 18:35 на телеканале Москва 24.
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