Бочкарев сообщил о строительстве более 35 соцобъектов в Москве к 2023 году

Более 35 новых социальных объектов будет построено в Москве к 2023 году – Бочкарев

Более 35 новых социальных объектов будет построено в столице к 2023 году, рассказал в эфире телеканала Москва 24 заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы все время подчеркивали, что, помимо развития мощного такого, ударного развития транспортной инфраструктуры, всем остальным сферам жизнедеятельности города также уделено необходимое внимание, в том числе с капитальными вложениями на строительство новых объектов", – заявил Бочкарев.

По его словам, финансированием для строительства обеспечено большое число объектов культурного назначения, спорта.

Ранее Бочкарев заявил, что с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест. Развитие социальной инфраструктуры он назвал одним из приоритетов градостроительной политики города.

Среди них – 13 детских садов на 2 415 мест, две школы на 1 650 мест и учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест. Также достроены три объекта здравоохранения, включая перинатальный центр на территории больницы в Коммунарке, четыре спортивных объекта и один объект культуры.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 18:35 на телеканале Москва 24.

