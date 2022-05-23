Бочкарев сообщил о строительстве более 35 соцобъектов в Москве к 2023 году

14:30
Более 35 новых социальных объектов будет построено в Москве к 2023 году – Бочкарев
Более 35 новых социальных объектов будет построено в столице к 2023 году, рассказал в эфире телеканала Москва 24 заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Мы все время подчеркивали, что, помимо развития мощного такого, ударного развития транспортной инфраструктуры, всем остальным сферам жизнедеятельности города также уделено необходимое внимание, в том числе с капитальными вложениями на строительство новых объектов", – заявил Бочкарев.
По его словам, финансированием для строительства обеспечено большое число объектов культурного назначения, спорта.
Ранее Бочкарев заявил, что с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест. Развитие социальной инфраструктуры он назвал одним из приоритетов градостроительной политики города.
Среди них – 13 детских садов на 2 415 мест, две школы на 1 650 мест и учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест. Также достроены три объекта здравоохранения, включая перинатальный центр на территории больницы в Коммунарке, четыре спортивных объекта и один объект культуры.
Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 18:35 на телеканале Москва 24.
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