Бочкарев: в Москве с начала года построены 16 объектов образования на 4,6 тыс мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Развитие социальной инфраструктуры он назвал одним из приоритетов градостроительной политики города.

"В этом году масштабная работа по строительству соцобъектов продолжается: за четыре месяца в городе введено в эксплуатацию 24 социальных объекта, включая 16 объектов образования", – сказал Бочкарев.

Среди них 13 детских садов на 2 415 мест, две школы на 1 650 мест и учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест. Также достроены три объекта здравоохранения, включая перинатальный центр на территории больницы в Коммунарке, четыре спортивных объекта и один объект культуры.

Ранее сообщалось, что учебный корпус и детский сад построят в районе Чертаново Северное. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Учебный корпус переменной этажности будет рассчитан на 300 учеников. Здание детского сада при этом рассчитано на 125 человек. Для каждой группы воспитанников учреждения предусмотрена игровая комната, спальня, раздевалка и буфет.

Кроме того, детский сад на 200 мест введут в эксплуатацию в районе Ховрино на севере столицы до конца текущего года. Новое дошкольное учреждение появится на улице Левобережной.