Учебный корпус и детский сад в Чертанове Северном введут в эксплуатацию в 2023 году

18:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Учебный корпус и детский сад построят в районе Чертаново Северное. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
По словам руководителя департамента Рафика Загрутдинова, в настоящий момент на объектах уже приступили к строительно-монтажным работам. Возведение учебного корпуса и детского сада ведется в микрорайоне Северное Чертаново (экспериментальный жилой район Чертаново Северное).
Уточняется, что учебный корпус переменной этажности (от 2 до 4 этажей) будет рассчитан на 300 учеников. Здание детского сада при этом рассчитано на 125 человек. Для каждой группы воспитанников учреждения предусмотрена игровая комната, спальня, раздевалка и буфет. Строительство детского сада и учебного корпуса также включает в себя возведение подъездной дороги.
"В настоящее время в Москве ведется строительство порядка 30 объектов образования за счет городского бюджета. Более десяти из них мы введем в эксплуатацию уже в этом году", – заключил Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что детский сад на 200 мест введут в эксплуатацию в районе Ховрино на севере столицы до конца текущего года. Новое дошкольное учреждение появится на улице Левобережной.
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