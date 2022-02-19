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20:10

Бочкарев заявил, что школу на 800 мест в "Октябрьском поле" построят к концу года

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство школы на 800 мест в бывшей промзоне "Октябрьское поле" планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, основные монолитные работы на объекте уже завершены. В настоящее время к концу подходят работа по устройству перекрытия спортзала.

"Активное строительство этой школы началось в июле прошлого года, а уже в текущем году строительные работы планируется завершить. Эта школа станет первой в Москве, возведенной в рамках договора о комплексном развитии территорий", – рассказал Бочкарев.

Владелец реализующей проект компании "РГ-Девелопмент" Сергей Шумей добавил, что образовательное учреждение станет частью крупного жилого района. В общей сложности на территории бывшей промзоны построено и строится около 200 000 квадратных метров.

"Мы уделяем большое внимание созданию социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования. На "Октябрьском поле" уже возвели три детских сада, построим еще два дошкольных образовательных учреждения. Также в этом году планируем завершить строительство дома с поликлиникой и стоматологическим отделением", – отметил Шумей.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Медведково построят школу на 1 100 мест. Соответствующее разрешение уже выдано. Здание площадью 24 700 квадратных метров будет включать в себя начальную школу на 400 мест и среднюю школу на 700 мест. Бочкарев рассказал, что школа расположится на улице Полярной.

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