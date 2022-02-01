Два детских сада ввели в эксплуатацию в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала текущего года в ТиНАО ввели в эксплуатацию два детских сада. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Один из них расположен в деревне Староселье. Он рассчитан на 200 детей и является частью строящегося там жилого комплекса.

"Каждая группа в этом детском садике имеет свой игровой зал, отделенный от спальни раздвижной перегородкой, раздевалку и буфет. Кроме того, в здании детсада оборудованы дополнительные помещения для развивающих занятий, медицинский блок и прачечная", – рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Второе учреждение рассчитано на 220 мест. Оно находится в районе деревни Саларьево также в составе жилого комплекса. В этом детском саду есть помещения для групповых занятий, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет.

По словам Левкина, оба здания построены с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями: сами дети или их родители смогут беспрепятственно попасть внутрь даже при наличии трудностей в передвижении.

Ранее стало известно, что столичные власти согласовали 11 проектов договоров участия застройщиков в развитии социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры города, в рамках которых столица безвозмездно получит от инвесторов 17 школ и детских садов. Все объекты оценены в 17,7 миллиарда рублей.