Андрей Бочкарев: почти 800 социальных объектов построено в Москве с 2011 года

12:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице начиная с 2011 года было построено и введено в эксплуатацию почти 800 объектов социальной инфраструктуры, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Ключевой принцип градостроительной политики Москвы – комплексное развитие городских территорий. Это значит, что параллельно с новым жильем в столице активно строятся необходимые объекты инфраструктуры, в том числе социальной. Так, с 2011 года в городе введено 790 социальных объектов", – рассказал заммэра.
Бочкарев отметил, что силами города и инвесторов построено 468 объектов образования, включая 332 детских сада и 136 школ.
"Кроме того, за 11 лет было введено 111 новых объектов здравоохранения, 153 спортивных сооружения и 58 объектов культуры", – сказал он, добавив, что строительство этих объектов также обеспечивает горожан рабочими местами.
Ранее Бочкарев рассказал, что в этом году в 23 районах Москвы построят новые поликлиники. По его словам, всего появится 25 поликлиник на 11 тысяч посещений в смену. Одновременно будут возводиться и крупные медицинские центры. В частности, планируется построить 10 корпусов больниц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: