Андрей Бочкарев: почти 800 социальных объектов построено в Москве с 2011 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице начиная с 2011 года было построено и введено в эксплуатацию почти 800 объектов социальной инфраструктуры, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ключевой принцип градостроительной политики Москвы – комплексное развитие городских территорий. Это значит, что параллельно с новым жильем в столице активно строятся необходимые объекты инфраструктуры, в том числе социальной. Так, с 2011 года в городе введено 790 социальных объектов", – рассказал заммэра.

Бочкарев отметил, что силами города и инвесторов построено 468 объектов образования, включая 332 детских сада и 136 школ.

"Кроме того, за 11 лет было введено 111 новых объектов здравоохранения, 153 спортивных сооружения и 58 объектов культуры", – сказал он, добавив, что строительство этих объектов также обеспечивает горожан рабочими местами.

Ранее Бочкарев рассказал, что в этом году в 23 районах Москвы построят новые поликлиники. По его словам, всего появится 25 поликлиник на 11 тысяч посещений в смену. Одновременно будут возводиться и крупные медицинские центры. В частности, планируется построить 10 корпусов больниц.

