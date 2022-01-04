Бочкарев сообщил о перевыполнении плана по вводу недвижимости в Москве

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подвел итоги строительства недвижимости в городе за 2021 год. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В 2021 году Москва продемонстрировала рекордно высокие темпы и объемы строительства недвижимости – за год в эксплуатацию было введено 15,1 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения", – заявил специалист.

Бочкарев добавил, что по итогам года первоначальный план по строительству и вводу недвижимости удалось перевыполнить на 77% – целевой показатель был установлен на уровне 8,5 миллиона квадратных метров.

Ранее глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин заявил, что в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию порядка трех миллионов квадратных метров жилья в ТиНАО (за 2021 год этот показатель составить 3,15 миллиона квадратных метров).