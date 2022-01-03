В ТиНАО в ближайшие три года планируется построить 80 км дорог – Бочкарев

03 января, 23:50
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В ТиНАО до конца 2024 года планируется завершить строительство 80 километров новых дорог, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
"С 2012 года в рамках формирования транспортного каркаса ТиНАО на присоединенных территориях было построено 289 километров новых дорог, из них 45,3 километра – в 2021 году. В ближайшие три года в ТиНАО планируется построить еще 80 километров дорог", – приводит пресс-служба слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.
Он подчеркнул, что важным проектом дорожного строительства в ТиНАО на данный момент является трасса "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе".
"На настоящий момент уже открыт участок трассы от Киевского шоссе до ТПУ "Столбово", также в строительстве находятся участки от Киевского до Боровского шоссе и от ТПУ "Столбово" до улицы Поляны", – рассказал Бочкарев.
Ранее глава Стройкомплекса рассказал о планах по строительству новых дорог в столице. По его словам, планируется построить 272,7 километра дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад.
Бочкарев выделил особое значение возведения хордовых магистралей. Работы планируется завершить в 2022 – 2023 годах. В совокупности за счет данных проектов между собой будут связаны 73 района Москвы.
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