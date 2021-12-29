Собянин назвал итоги года по строительству метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал об итогах года по строительству метро, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства.

По словам мэра, с 2011 года в Москве было запущено 197,5 километра линий, 100 новых станций, 11 электродепо столичной подземки и МЦК. Собянин уточнил, что сеть столичного метро выросла в 1,5 раза.

"В 2021 году для пассажиров был открыт новый участок БКЛ длиной 25 километров, включающий в себя 12 станций – "Народное Ополчение", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская", – отмечается в сообщении.

Кроме того, впервые с начала использования первого пускового комплекса в 1935 году в декабре текущего года было открыто 10 станций метро сразу.

"В 2022–2024 годах планируется завершить строительство/реконструкцию 64 километров линий, 27 станций и трех электродепо московского метро", – говорится в сообщении.

Также совместно с Минтрансом, РЖД и подмосковной администрацией правительство города осуществляет большую программу улучшения железнодорожной сети Центрального транспортного узла. С 2011 года было создано 250 километров железнодорожных путей, открыто 12 новых и обновлено 39 существующих остановок, также завершено строительство и реконструкция 8 вокзалов города.

Отмечается, что в следующем году в планах закончить возведение трех новых и реконструкцию семи существующих железнодорожных станций: МЦД-1 – "Тимирязевская", "Окружная", МЦД-2 – "Печатники", "Марьина Роща", МЦД-4 – "Толстопальцево", "Мещерская", "Переделкино", "Лесной городок", "Очаково", "Минская".

Идут работы и по строительству третьего и четвертого главных путей на Киевском направлении МЖД, реконструируется инфраструктура для соединения Октябрьской железной дороги и Казанского направления МЖД.

Что касается строительства дорог, в текущем году закончено возведение 88 километров дорог, 34 искусственных сооружений и 20 переходов для пешеходов. Однако главным проектом на ближайшее время остается возведение хорд (СВХ, ЮВХ и Южной рокады), отмечается в пресс-службе.

Ранее стало известно, что пятая линия Московских центральных диаметров (МЦД-5) будет построена в 2025–2026 годах. Об этом также сообщил столичный мэр. Собянин отметил, что в настоящий момент в планах столичных властей введение пяти центральных диаметров. Каждый в среднем составляет по 80 километров (30–40 станций) и является хорошим аналогом метро.