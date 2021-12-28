МЦД-5 планируется запустить в 2025–2026 годах – Собянин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пятая линия Московских центральных диаметров (МЦД-5) будет построена в 2025–2026 годах. Об этом в эфире телеканала "ТВ Центр" рассказал Сергей Собянин.

"После двух МЦД надо вводить МЦД-3, МЦД-4, которые должны быть введены до 2023 года, максимум до 2024 года. МЦД-5 – это 2025–2026 годы", – заявил градоначальник.

Он отметил, что в настоящий момент в планах столичных властей введение пяти центральных диаметров. Каждый в среднем составляет по 80 километров (30–40 станций) и является хорошим аналогом метро.

Собянин подчеркнул, что строительство МЦД необходимо для создания транспортного комфорта как для москвичей, так и для жителей Подмосковья, ежедневно добирающихся на работу в столицу.

"Это глубокое заблуждение, что это не для москвичей. Не развивая пригородное сообщение, не развивая МЦД, электрички, мы будем обречены, что вылетные магистрали и МКАД будут забиты автомобилистами. Люди не просто же едут в Москву, большинство из них едут на работу каждый день, утром – в Москву, вечером – из Москвы, электрички в час пик забиты, конечно, надо им дать возможность комфортного доезда до Москвы", – выразил уверенность мэр.

Московские центральные диаметры соединяют территории столицы и ближайшего Подмосковья. Планируется, что МЦД-5 свяжет Пушкино, Мытищи, Видное и Домодедово.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций МЦД-1 Кунцевская и Славянский бульвар площадью 128,8 гектара. У станций появятся современные остановочные пункты, стоянки такси, парковки для велосипедов и автомобилей. До остановок общественного транспорта пассажиры будут проходить под навесами "сухие ноги".