МЦД-5 планируется запустить в 2025–2026 годах – Собянин

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пятая линия Московских центральных диаметров (МЦД-5) будет построена в 2025–2026 годах. Об этом в эфире телеканала "ТВ Центр" рассказал Сергей Собянин.
"После двух МЦД надо вводить МЦД-3, МЦД-4, которые должны быть введены до 2023 года, максимум до 2024 года. МЦД-5 – это 2025–2026 годы", – заявил градоначальник.
Он отметил, что в настоящий момент в планах столичных властей введение пяти центральных диаметров. Каждый в среднем составляет по 80 километров (30–40 станций) и является хорошим аналогом метро.
Собянин подчеркнул, что строительство МЦД необходимо для создания транспортного комфорта как для москвичей, так и для жителей Подмосковья, ежедневно добирающихся на работу в столицу.
"Это глубокое заблуждение, что это не для москвичей. Не развивая пригородное сообщение, не развивая МЦД, электрички, мы будем обречены, что вылетные магистрали и МКАД будут забиты автомобилистами. Люди не просто же едут в Москву, большинство из них едут на работу каждый день, утром – в Москву, вечером – из Москвы, электрички в час пик забиты, конечно, надо им дать возможность комфортного доезда до Москвы", – выразил уверенность мэр.
Московские центральные диаметры соединяют территории столицы и ближайшего Подмосковья. Планируется, что МЦД-5 свяжет Пушкино, Мытищи, Видное и Домодедово.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций МЦД-1 Кунцевская и Славянский бульвар площадью 128,8 гектара. У станций появятся современные остановочные пункты, стоянки такси, парковки для велосипедов и автомобилей. До остановок общественного транспорта пассажиры будут проходить под навесами "сухие ноги".
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