Собянин открыл реконструированную станцию Матвеевская Киевского направления МЦД

Станцию Матвеевская на Киевском направлении открыли после масштабной реконструкции. Насколько комфортнее станут поездки, смогут оценить более 50 тысяч жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки.

Кроме того, в ходе открытия станции Сергей Собянин рассказал о 10 новых и реконструированных станций МЦД, которые планируют открыть в 2022 году.



Скоро обновленная остановка войдет в состав четвертого центрального диаметра. Эта магистраль соединит 7 больших городских вокзалов. По словам специалистов, МЦД-4 – самый сложный в техническом исполнении.

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