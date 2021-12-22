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Город

12:09

Система здравоохранения доказала способность к противостоянию пандемии – Собянин

мэр Москвы медицина город

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Москва справляется с пандемией лучше многих других городов мира, а городская система здравоохранения доказала, что может долго противостоять новой инфекции, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

По словам мэра, COVID-19 стал тяжелым испытанием для простых москвичей и предпринимателей.

"Огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом", – отметил он.

Градоначальник подчеркнул, что без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом была сохранена экстренная и плановая помощь горожанам.

Ранее Собянин сообщил, что 80% тех, кто попадает в столичные больницы с COVID-19, занимались самолечением. По словам мэра, задача города – не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить амбулаторно, однако для этого люди должны обращаться к врачу.

Также мэр отметил, что большое население столицы не позволяет снижать резерв коек для пациентов с коронавирусом.

Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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