Система здравоохранения доказала способность к противостоянию пандемии – Собянин

12:09
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Москва справляется с пандемией лучше многих других городов мира, а городская система здравоохранения доказала, что может долго противостоять новой инфекции, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.
По словам мэра, COVID-19 стал тяжелым испытанием для простых москвичей и предпринимателей.
"Огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом", – отметил он.
Градоначальник подчеркнул, что без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом была сохранена экстренная и плановая помощь горожанам.
Ранее Собянин сообщил, что 80% тех, кто попадает в столичные больницы с COVID-19, занимались самолечением. По словам мэра, задача города – не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить амбулаторно, однако для этого люди должны обращаться к врачу.
Также мэр отметил, что большое население столицы не позволяет снижать резерв коек для пациентов с коронавирусом.
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
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