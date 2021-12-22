Что изменилось в сфере здравоохранения Москвы за год

В течение двух лет система здравоохранения столицы не только ведет борьбу с пандемией коронавируса, но и продолжает плановое развитие. О том, как в городе модернизируют паллиативную помощь, какую поддержку оказывают отдельным категориям москвичей и кто такой цифровой помощник врача, – в материале сайта Москва 24.

"Новый московский стандарт поликлиник"

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В столичные медицинские организации активно внедряется "Новый московский стандарт поликлиник". Программа модернизации первичного звена здравоохранения – самая масштабная за всю историю города. В нее вошло почти 200 зданий городских поликлиник, построенных более 50 лет назад. В рамках программы в медучреждениях проводят капитальный ремонт и перепланировку, организуют удобную логистику и устанавливают современное оборудование.

После реконструкции в каждом здании работают врачи восьми наиболее востребованных специализаций, а в головном здании – специалисты пяти узких направлений. В филиалах устанавливают маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а в головных зданиях – аппараты МРТ, КТ, денситометры и другие устройства. Таким образом, пациенты могут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому.

В новом стандарте также учли удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений: наиболее востребованные кабинеты размещаются на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних. Кабинеты узких специалистов работают на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. Например, сделать УЗИ сердца или кардиограмму можно рядом с кабинетом кардиолога, эндоскопию – рядом с кабинетом гастроэнтеролога и так далее.

А в регистратуре пациентов встречают сотрудники центров госуслуг "Мои документы". В их обязанности входит отвечать на возникающие вопросы пациентов, помогать им сориентироваться и вовремя попасть на прием к нужному врачу.

К новым стандартам уже привели 33 поликлиники в различных районах Москвы. Среди них – три медучреждения в Алтуфьевском, Останкинском районах и Лианозове, две взрослые и одна детская поликлиники в Хамовниках, Арбате и Таганском районах. Ремонт продолжается еще в 49 учреждениях. Поликлиники новых стандартов появятся в Таганском и Пресненском районах, районах Сокол и Щукино, а также в Зеленограде, Митино, Бутово и Люберцах.

До конца 2021 года планируется реконструкция еще 35 поликлиник, а в следующем году – еще около 50.

Паллиативная и онкологическая помощь

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В московских стационарах паллиативная медицинская помощь взрослым организована на базе центра паллиативной помощи и его восьми филиалов-хосписов, а также на базе 12 многопрофильных больниц, в которых развернуто 915 коек паллиативного профиля. Помощь детям оказывают в трех стационарах (86 коек). Для оказания паллиативной помощи на дому организована работа 18 выездных патронажных служб.

Кроме того, в городе продолжают создавать новые дома сестринского ухода. Например, в бывшем корпусе городской клинической больницы № 68 имени В. П. Демихова проводился капитальный ремонт для открытия дома сестринского ухода "Люблино". В таких центрах устанавливают современные аппараты ЭКГ, УЗИ и передвижной рентген-аппарат, чтобы оказывать помощь, не отходя от постели.

Онкологические заболевания остаются одной из самых серьезных проблем, а борьба с ними – ключевой задачей здравоохранения Москвы. В период пандемии COVID-19 москвичам в полном объеме оказывают все виды медицинской помощи по профилю "онкология".

По словам Сергея Собянина, сегодня помощь онкопациентам в столице оказывается на уровне европейских стандартов. Для этого в Москве на базе крупнейших стационаров создано шесть многопрофильных онкологических центров, которые включают в себя диспансеры, современные лаборатории, хирургию и реабилитацию. В столице также создано четыре центра амбулаторной онкологической помощи для жителей Западного, Северо-Восточного и Центрального, Восточного, Южного и Юго-Западного округов.

В 2021 году в столице капитально отремонтировали три корпуса Боткинской больницы, а также центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1.

С 1 января 2022 года будет существенно расширена программа обеспечения онкологических пациентов современной лекарственной терапией с шести до 10 видов рака. Современные таргетные и иммунные препараты будут получать москвичи с диагностированным раком мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи. Городская программа лекарственной терапии охватит порядка 90% онкологических пациентов, которым показан этот вид лечения.

С помощью современных препаратов увеличиваются шансы на спасение пациентов с болезнями, которые считались неизлечимыми. Лекарства избирательно действуют на определенные виды опухолей, избегая многих побочных эффектов, с их помощью процесс лечения становится более комфортным для пациента.

Цифровизация в здравоохранении

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Московские поликлиники все больше становятся цифровыми. Врачам на приеме и во время диагностики помогает искусственный интеллект, а пациенты могут в любой момент заглянуть в медкарту и увидеть результаты обследования.

Цифровые технологии используют уже на этапе записи к врачу. Москвичи, прикрепленные к одной из городских поликлиник, могут запланировать визит к терапевту, врачу общей практики, хирургу, офтальмологу и к другим специалистам. Для посещения узких специалистов необходимо направление терапевта или врача общей практики. Записаться к врачу можно в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", на порталах mos.ru и "ЕМИАС.ИНФО".

В самом начале приема, еще до разговора с пациентом, врач узнает, с какими жалобами он пришел. В этом медикам помогает чат-бот, созданный на основе искусственного интеллекта. Сразу после записи к специалисту человеку приходит уведомление или СМС-сообщение с просьбой описать свои симптомы.

Не обходится без новых технологий и сам прием. Врачам помогает цифровой помощник. Опираясь на жалобы пациента, инструмент на основе искусственного интеллекта подбирает три наиболее вероятных диагноза. Врач может либо согласиться с этим, либо назначить другой. Затем система предлагает комплекс исследований и дополнительные консультации профильных специалистов, которые необходимы для подтверждения диагноза. Назначения сформированы пакетами, что значительно экономит время на приеме. Однако соглашаться с предложенными вариантами диагноза или нет, решает только врач.

Всю историю болезни можно увидеть в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". С любого устройства можно посмотреть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные эпикризы из стационара, больничные листы, выписанные рецепты, данные о прививках и вызовах скорой помощи.

В 2021 году приложение "ЕМИАС.ИНФО" вошло в пятерку победителей международной премии Healthcare Leadership Awards, получив приз в категории "Лучшее платформенно-ориентированное приложение".

Льготные лекарства, пандемия и скорая помощь

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С начала пандемии коронавируса не прекратилась и социальная поддержка москвичей. В 2021 году люди из группы риска получили 2 миллиона упаковок льготных лекарств на дом. В основном это препараты для лечения диабета и болезней системы кровообращения. В среднем около 200 тысяч москвичей ежемесячно получают льготные лекарства на дом. Адресная доставка медикаментов позволяет максимально оградить людей из группы риска от заражения коронавирусом.

В борьбе с коронавирусом Москва отказалась от крайностей. Ставку сделали на профилактику: увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины. Борьбу с COVID-19 сегодня ведут более 36 тысяч медицинских работников и специалистов. При этом плановая и экстренная помощь оказываются в обычном режиме.

Ежедневно выходят на линию более одной тысячи бригад скорой помощи – использование современных информационных систем, включая геолокацию, позволяет им прибывать на экстренные вызовы за 10–11 минут, несмотря на возросшую нагрузку.

В плановом режиме продолжают строиться и скоропомощные стационарные комплексы – ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Такие комплексы будут построены на территории пяти городских стационаров: НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Боткинская больница, ГКБ имени В. В. Вересаева, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, а также ГКБ имени В. М. Буянова.

Больницы для размещения скоропомощных комплексов выбрали таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы. На территории этих больниц уже есть или будут построены в ближайшем будущем вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта.