Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин расширил программу лекарственного обеспечения онкологических пациентов. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Правительство Москвы приняло решение о расширении программы обеспечения онкологических пациентов современной лекарственной терапией с 6 до 10 локализаций рака. Правовые акты по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 1 января 2022 года современные таргетные и иммунные препараты будут получать москвичи с диагностированным раком мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи. Городская программа лекарственной терапии охватит порядка 90% онкологических пациентов, которым показан этот вид лечения.

В правительстве отметили, что с помощью современных препаратов увеличиваются шансы на спасение пациентов с болезнями, которые считались неизлечимыми. Лекарства избирательно действуют на определенные виды опухолей, избегая многих побочных эффектов, с их помощью процесс лечения становится более комфортным для пациента.

За 11-й месяц 2021 года по шести видам рака лекарственные препараты получили 34 305 пациентов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать тактику и стратегию раннего выявления и лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин с целью профилактики онкологических заболеваний. Также она поручила проработать включение в профилактический осмотр и диспансеризацию отдельных групп взрослых скринингов по выявлению злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез.

