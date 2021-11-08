Голикова поручила Минздраву РФ проработать онкопрофилактику для женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать до 30 ноября этого года тактику и стратегию раннего выявления и лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин с целью профилактики онкологических заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол поручений вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Также Голикова поручила проработать включение в профилактический осмотр и диспансеризацию отдельных групп взрослых скринингов по выявлению злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез.

Ранее сообщалось, что Ассоциация онкологов России (АОР) создала комитет, который будет заниматься проблемами онкобольных с ВИЧ-инфекцией. Новый комитет будет анализировать клинический опыт, разрабатывать и применять клинические рекомендации, обеспечивать экспертной и практической поддержкой медиков, сталкивающихся с подобными клиническими ситуациями в своей практике.

В учреждении также будет проводиться междисциплинарное взаимодействие онкологов, инфекционистов, гематологов, фтизиатров, морфологов и других специалистов.

