В России создали комитет по онкологическим заболеваниям при ВИЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ассоциация онкологов России (АОР) создала комитет, который будет заниматься проблемами онкобольных с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ.
"Для объединения усилий специалистов в области онкологии и инфекционных заболеваний по инициативе президента Ассоциации онкологов России академика РАН Андрея Каприна в АОР создан специальный комитет, занимающийся проблемами онкологических больных с ВИЧ-инфекцией", – говорится в сообщении.
Руководителем комитета стала заведующая отделом лекарственного лечения злокачественных новообразований филиала НМИЦ радиологии, Медицинского радиологического научного центра имени А. М. Цыба Наталья Фалалеева.
Новый комитет будет анализировать клинический опыт, разрабатывать и применять клинические рекомендации, обеспечивать экспертной и практической поддержкой медиков, сталкивающихся с подобными клиническими ситуациями в своей практике.
В учреждении также будет проводиться междисциплинарное взаимодействие онкологов, инфекционистов, гематологов, фтизиатров, морфологов и других специалистов.
В НМИЦ радиологии уточнили, что сегодня в России проживает около 1,3 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией.
Однако за последние годы ситуацию с ВИЧ-инфицированными в России удалось стабилизировать. По словам эксперта, количество зараженных за год уменьшилось с 80 тысяч до 60. Отмечается, что на сегодняшний день ожидается новый план осуществления стратегии противодействия данной инфекции в РФ на период до 2030 года.
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