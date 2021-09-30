В России удалось стабилизировать ситуацию с ВИЧ-инфицированными – эксперт Минздрава

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ситуацию с ВИЧ-инфицированными в России за последние годы удалось стабилизировать, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус на VI Санкт-Петербургском форуме.

По словам эксперта, количество зараженных за год уменьшилось с 80 тысяч до 60.

"У нас нет очередей, чтобы назначить больному препараты, и у нас есть возможность излечить каждого пациента на индивидуальной основе", – отметил Мазус.

Он напомнил, что самым сложным годом по ВИЧ-инфекции для России был 2001, когда заболеваемость увеличилась в 12 раз. Позже РФ стала лидером в мире по снижению числа зараженных.

По словам Мазуса, на сегодняшний день ожидается новый план осуществления стратегии противодействия данной инфекции в РФ на период до 2030 года. Уточняется, что он поможет создать разграниченную работу для каждого субъекта России в зависимости от его особенностей, процента зараженных и вопросов доступа к предоставлению помощи.

"Тем не менее мы имеем крайне не благополучные цифры в ряде регионов Поволжья, Урала и Сибири", – отметил эксперт, отметив, что самым благоприятным регионом в РФ является Северный Кавказ.

Ранее эксперт назвала основную проблему, связанную с ВИЧ-инфекцией в России. По ее словам, ВИЧ поддается лечению менее чем у 50% пациентов. Это осложняет ситуацию с распространением инфекции.