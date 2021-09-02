Москвичей пригласили бесплатно обследоваться на передаваемые половым путем инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москвичей пригласили 4 сентября бесплатно провериться на наличие инфекций, передаваемых половым путем. В этот день отмечается Всемирный день сексуального здоровья, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
"В эту субботу с 09:00 до 16:00 каждый житель столицы, имеющий постоянную регистрацию в Москве, сможет получить консультацию врача-дерматовенеролога по вопросам, связанным с профилактикой заражения ИППП, а также бесплатно сдать анализы на самые распространенные инфекции. Также записаться на прием можно и на другой день в соответствии с расписанием работы врачей", – говорится в сообщении.
Всемирный день сексуального здоровья будет отмечаться во всех филиалах ГБУЗ "Московский центр дерматовенерологии и косметологии". Посетители смогут сдать кровь на ВИЧ и сифилис, а также сделать ПЦР-исследование на трихомониаз, гонорею, микоплазменную и хламидийную инфекции.
Попасть на консультацию можно по предварительной записи. Единый телефон для справок 8 (499) 558-58-28.
Ранее в Минздраве назвали самые распространенные заболевания, передающиеся половым путем. Как отказалось, трихомоноз лидирует со значительным отрывом из-за хорошей диагностики и яркой симптоматики.
Второе место занимают хламидийные инфекции, третье – аногенитальные бородавки. Далее следуют сифилис, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция и гонококковая инфекция.
"Специальный репортаж": "ВИЧ-терроризм"
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