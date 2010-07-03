Названы самые распространенные венерические болезни россиян

В Минздраве назвали трихомоноз самым распространенным в России заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП). Эта болезнь лидирует со значительным отрывом из-за хорошей диагностики и яркой симптоматике, сообщает News.ru.
Второе место занимают хламидийные инфекции, третье – аногенитальные бородавки. Далее следуют сифилис, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция и гонококковая инфекция.
В ведомстве отметили, что с каждым годом число больных половыми инфекциями сокращается. Самый заметный прорыв наблюдается в профилактике гонореи – с 2012 по 2017 годы число выявленных случаев сократилось почти втрое – с 52 тысяч до 16,3.
Вдвое уменьшилось число больных трихомонозом и хламидийными инфекциями.
По статистике три из четырех женщин успевают заработать ЗППП к моменту беременности. Медики предупреждают, что недолеченные заболевания могут привести к бесплодию. Чаще всего к нему приводят хламидиоз, трихомониаз и гонорея.
Первый замглавы комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян заявил, что на сегодняшний день почти четыре миллиона российских мужчин бесплодны. С 2006 года их количество выросло на 80%.
В ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова" сообщают, что около шести миллионов россиянок не способны родить.
Ранее опрос показал, что россиянам сложнее всего обсуждать со своим лечащим врачом такие заболевания, как сифилис и ВИЧ. Среди других заболеваний, о которых трудно говорить, респонденты назвали наркоманию, алкоголизм, психические расстройства и поражение гельминтами.
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