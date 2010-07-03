В России в десять раз снизилась заболеваемость сифилисом

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России, по данным Минздрава, в прошлом году уровень заболеваемости сифилисом составил 16,5 случая на 100 тысяч человек, сообщает RT.
Показатель заболеваемости, по сравнению с 2000 годом, снизился почти в десять раз: тогда уровень заболеваемости составлял 165,7 случая на 100 тысяч человек.
Регионом, где больше всего заболевших, стала Тыва. Там в 2018 году было зафиксировано 43,5 случая на 100 тысяч человек.
Затем идут Иркутская область (33,7 случая), Приморский край (31,6), Республика Алтай (31,6) и Калужская область (31,4).
Меньше всего заболевших зафиксировано в Калмыкии – 2,5 случая на 100 тысяч человек.
По словам главного внештатного специалиста Минздрава по дерматологии и косметологии Николая Потекаева, снижение заболеваемости сифилисом связано с профилактикой заболевания.
Потекаев отметил, что заболевания выявляют своевременно благодаря диспансеризации и обследованиям перед операциями.
"Кроме того, сыграло роль повышение грамотности населения в этом плане. В частности, развитие профилактики ВИЧ-инфекции тоже повлияло на снижение заболеваемости сифилисом", – сказал эксперт.
Ранее в Минздраве назвали самые распространенные заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). Как отказалось, трихомоноз лидирует со значительным отрывом из-за хорошей диагностики и яркой симптоматике.
Второе место занимают хламидийные инфекции, третье – аногенитальные бородавки. Далее следуют сифилис, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция и гонококковая инфекция.
В ведомстве отметили, что с каждым годом число больных половыми инфекциями сокращается. Самый заметный прорыв наблюдается в профилактике гонореи – с 2012 по 2017 годы число выявленных случаев сократилось почти втрое – с 52 тысяч до 16,3.
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