Эксперт Минздрава назвал единственное ограничение для вакцинации ВИЧ-инфицированных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Начало антиретровирусной терапии (APT) у ВИЧ-инфицированных пациентов является единственным ограничением для их вакцинации против COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус.
"Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию, которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ", – приводит его слова ТАСС.
Мазус подчеркнул, что во всех остальных случаях пациентам с ВИЧ-инфекцией настоятельно рекомендуется прививаться от коронавируса вне зависимости от их иммунного статуса и вирусной нагрузки.
Ранее стало известно, что заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в России за последние пять лет снизилась почти в два раза. Согласно статистическим данным Минздрава, число пациентов, у которых впервые выявили ВИЧ-инфекцию, на 100 000 населения в 2015 году составило 68,5, а в 2020 году – 35,8.
В прошлом году наибольшее число Россиян с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией проживали в Кемеровской и Тюменской областях, а также в Пермском крае. Меньше всего таких диагнозов было зафиксировано в Калмыкии, Чечне и Смоленской области.
Улучшение эпидситуации в Москве позволило снять ряд санитарных ограничений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: