Эксперт Минздрава назвал единственное ограничение для вакцинации ВИЧ-инфицированных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начало антиретровирусной терапии (APT) у ВИЧ-инфицированных пациентов является единственным ограничением для их вакцинации против COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус.

"Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию, которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ", – приводит его слова ТАСС.

Мазус подчеркнул, что во всех остальных случаях пациентам с ВИЧ-инфекцией настоятельно рекомендуется прививаться от коронавируса вне зависимости от их иммунного статуса и вирусной нагрузки.

Ранее стало известно, что заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в России за последние пять лет снизилась почти в два раза. Согласно статистическим данным Минздрава, число пациентов, у которых впервые выявили ВИЧ-инфекцию, на 100 000 населения в 2015 году составило 68,5, а в 2020 году – 35,8.

В прошлом году наибольшее число Россиян с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией проживали в Кемеровской и Тюменской областях, а также в Пермском крае. Меньше всего таких диагнозов было зафиксировано в Калмыкии, Чечне и Смоленской области.

