Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:53

Эксперт Минздрава назвал единственное ограничение для вакцинации ВИЧ-инфицированных

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начало антиретровирусной терапии (APT) у ВИЧ-инфицированных пациентов является единственным ограничением для их вакцинации против COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус.

"Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию, которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ", – приводит его слова ТАСС.

Мазус подчеркнул, что во всех остальных случаях пациентам с ВИЧ-инфекцией настоятельно рекомендуется прививаться от коронавируса вне зависимости от их иммунного статуса и вирусной нагрузки.

Ранее стало известно, что заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в России за последние пять лет снизилась почти в два раза. Согласно статистическим данным Минздрава, число пациентов, у которых впервые выявили ВИЧ-инфекцию, на 100 000 населения в 2015 году составило 68,5, а в 2020 году – 35,8.

В прошлом году наибольшее число Россиян с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией проживали в Кемеровской и Тюменской областях, а также в Пермском крае. Меньше всего таких диагнозов было зафиксировано в Калмыкии, Чечне и Смоленской области.

Улучшение эпидситуации в Москве позволило снять ряд санитарных ограничений

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать