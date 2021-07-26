Минздрав заявил о двукратном снижении заболеваемости ВИЧ в России

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За последние пять лет заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась почти в два раза. Об этом со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава РФ сообщает РИА Новости.

"Число пациентов впервые в жизни с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в России на 100 000 населения: 2015 год – 68,5, 2020 год – 35,8", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в прошлом году такой диагноз впервые был поставлен 56,5 тысячи пациентов, при этом годом ранее их количество составляло 80 тысяч. Отмечается, что наибольшее число россиян, у которых впервые выявили ВИЧ в прошлом году, проживают Кемеровской и Тюменской областях, а также в Пермском крае. Меньше всего таких диагнозов зафиксировано в Калмыкии, Чечне и Смоленской области.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали и запатентовали новый эффективный способ лечения больных ВИЧ. Он заключается в том, что через полгода пациенты переходят на двойную терапию вместо тройной, поскольку через шесть месяцев первичного лечения формируется собственный иммунитет против ВИЧ.

Эксперты напомнили, что полностью вылечиться от данного заболевания невозможно, поэтому пациенты получают препараты пожизненно. Предложенная российскими учеными схема лечения, подчеркнули разработчики, обладает возможной долгосрочной переносимостью и эффективностью.