Эксперт рассказал о возможности вакцинации ВИЧ-инфицированных

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Оснований для отказа в вакцинации от коронавируса ВИЧ-инфицированным нет, заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, нужно уточнение в рекомендациях Минздрава, где нечетко прописан пункт про иммунодефицит. Он обратил внимание, что там не прописано конкретно, что это ВИЧ-инфекция.

"СПИД является только поздней фазой ВИЧ-инфекции, тем более, что большинство сейчас находится на антиретровирусной терапии и у них, как правило, уж восстановлен иммунитет или он просто не снижался сильно. Поэтому, на мой взгляд, нет оснований отказывать им в помощи", – цитирует Покровского РИА Новости.

По его мнению, формулировка про иммунодефицит смущает врачей, поэтому требуется более точное разъяснение от министерства. Медик также считает, что ВИЧ-инфицированным можно прививаться "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком" – вакцинами, которые не содержат живого вируса.

Ранее РБК писала, что россияне, больные ВИЧ, получают отказы в прививках от COVID-19 из-за своего статуса.

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что люди с ВИЧ в два раза чаще умирают от внезапной остановки сердца. В рамках исследования также удалось выяснить, что у таких пациентов чаще бывает фиброз сердца, который может увеличить риск смерти.

