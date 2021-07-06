Эксперт рассказал о возможности вакцинации ВИЧ-инфицированных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оснований для отказа в вакцинации от коронавируса ВИЧ-инфицированным нет, заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
По его словам, нужно уточнение в рекомендациях Минздрава, где нечетко прописан пункт про иммунодефицит. Он обратил внимание, что там не прописано конкретно, что это ВИЧ-инфекция.
"СПИД является только поздней фазой ВИЧ-инфекции, тем более, что большинство сейчас находится на антиретровирусной терапии и у них, как правило, уж восстановлен иммунитет или он просто не снижался сильно. Поэтому, на мой взгляд, нет оснований отказывать им в помощи", – цитирует Покровского РИА Новости.
По его мнению, формулировка про иммунодефицит смущает врачей, поэтому требуется более точное разъяснение от министерства. Медик также считает, что ВИЧ-инфицированным можно прививаться "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком" – вакцинами, которые не содержат живого вируса.
Ранее РБК писала, что россияне, больные ВИЧ, получают отказы в прививках от COVID-19 из-за своего статуса.
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что люди с ВИЧ в два раза чаще умирают от внезапной остановки сердца. В рамках исследования также удалось выяснить, что у таких пациентов чаще бывает фиброз сердца, который может увеличить риск смерти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: