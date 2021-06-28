Названы условия для медотвода от прививки против COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Получить медицинский отвод от прививки против коронавируса можно только при обострении хронических или наличии острых заболеваний, таких как ОРВИ, вирусные инфекции. Строгих противопоказаний, согласно данным мирового сообщества, нет. Об этом рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко
"Одно из противопоказаний к вакцинации связано с аллергией. Если на первый компонент вакцины была тяжелая аллергическая реакция, врач-терапевт пишет медицинский отвод от второго компонента", – приводит слова врача агентство "Прайм".
Она также отметила, что если у человека уже были тяжелые аллергические реакции на другие прививки, то следует совместно с терапевтом проверить сходство по компонентам.
"В этом случае терапевт проводит осмотр, смотрит медицинские документы и принимает решение о медицинском отводе", – пояснила Ткаченко.
Врач также подчеркнула, что онкология, гематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции строгими противопоказаниями к вакцинации не являются.
Созданные и одобренные в России вакцины предоставляют защиту от индийской версии штамма коронавируса, заявлял ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Если появятся новые мутации, то на обновление препарата понадобится порядка недели. По словам специалиста, необходимость в новых вариантах препаратов может быть вызвана недостаточным формированием антител против COVID-19.
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