Гинцбург назвал срок на изменение вакцины при мутации COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на создание обновленных вакцин от коронавируса при мутации инфекции потребуется порядка недели. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, необходимость в новых вариантах препаратов может быть вызвана недостаточным формированием антител против COVID-19.

"Если появится штамм новый, с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, которые связываются с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты", – объяснил Гинцбург.

Специалист отметил, что созданные и одобренные в России вакцины предоставляют защиту от индийской версии штамма коронавируса.

Глава центра имени Гамалеи добавил, что неделя на изготовление новых версий вакцин будет отсчитываться с момента регистрации обновленной векторной технологии.

Директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что эксперты отмечают высокую заразность индийского штамма (он же "дельта") коронавируса в РФ. Специалист отметила, что подобная ситуация требует как можно более скорой вакцинации.