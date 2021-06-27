Гинцбург назвал срок на изменение вакцины при мутации COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на создание обновленных вакцин от коронавируса при мутации инфекции потребуется порядка недели. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам специалиста, необходимость в новых вариантах препаратов может быть вызвана недостаточным формированием антител против COVID-19.
"Если появится штамм новый, с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, которые связываются с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты", – объяснил Гинцбург.
Специалист отметил, что созданные и одобренные в России вакцины предоставляют защиту от индийской версии штамма коронавируса.
Глава центра имени Гамалеи добавил, что неделя на изготовление новых версий вакцин будет отсчитываться с момента регистрации обновленной векторной технологии.
Директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что эксперты отмечают высокую заразность индийского штамма (он же "дельта") коронавируса в РФ. Специалист отметила, что подобная ситуация требует как можно более скорой вакцинации.
Собянин объяснил вспышку коронавируса в Москве "индийским" штаммом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: