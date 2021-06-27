Представитель ВОЗ в России назвала тревожной ситуацию со штаммом "Дельта плюс"

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Ситуация со штаммом коронавируса "Дельта плюс" является тревожной, вирус набирает скорость распространения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Дельта" штамм поражает очень много клеток, человек может заразить больше людей и гораздо быстрее <...> Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость. <...> Надо сейчас реагировать", – сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Вуйнович, необходимо пройти вакцинацию и соблюдать масочный режим, чтобы выработался общий иммунитет, в противном случае, "не избежать локдауна". Представитель ВОЗ в РФ также отметила, что прививка от COVID-19 снижает возможность передачи вируса и вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверяет информацию о возможном выявленном случае заражения штаммом "Дельта плюс" в РФ. О возможном заболевании ранее заявили СМИ со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко.