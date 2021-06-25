В Роспотребнадзоре проверят информацию о якобы выявленном штамме "Дельта плюс" в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Информация о якобы выявленном в России штамме коронавируса "Дельта плюс" проверяется, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма "Дельта плюс". Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы", – цитирует РИА Новости слова ведомства.

Ранее издание "Фонтанка.ру" со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко заявило, что в России выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Дельта плюс".

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что новая разновидность "индийского" штамма коронавируса "Дельта плюс" является более заразной и наиболее опасна для людей в возрасте от 20 до 49 лет.

В четверг, 24 июня, в Индии зафиксировали первую смерть зараженного этим штаммом. Погибший не был вакцинирован.