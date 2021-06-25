Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:26

В Роспотребнадзоре проверят информацию о якобы выявленном штамме "Дельта плюс" в РФ

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Информация о якобы выявленном в России штамме коронавируса "Дельта плюс" проверяется, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма "Дельта плюс". Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы", – цитирует РИА Новости слова ведомства.

Ранее издание "Фонтанка.ру" со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко заявило, что в России выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Дельта плюс".

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что новая разновидность "индийского" штамма коронавируса "Дельта плюс" является более заразной и наиболее опасна для людей в возрасте от 20 до 49 лет.

В четверг, 24 июня, в Индии зафиксировали первую смерть зараженного этим штаммом. Погибший не был вакцинирован.

В Индии выявили новый штамм коронавируса

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать